بن طالب يحقق رقما مميزا في مباراة كليرمون فوت

حقق الدولي الجزائري نبيل بن طالب رقما مميزا خلال مباراة ناديه ليل أمام كليرمون فوت، لحساب الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

وحسب موقع “سوفا سكور” للإحصائيات فإن بن طالب، لمس الكرة 139 مرة، وهو أعلى رقم للاعب من ليل في مباراة واحدة، في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

كما قام الدولي الجزائري بـ113 تمريرة ناجحة، وهو أعلى رقم للاعب من ليل في مباراة واحدة في الليغ 1 هذا الموسم.

وفاز نادي ليل على كليرمون فوت، الأحد الماضي، برباعية نظيفة، وقدم بن طالب تمريرة الهدف الرابع.