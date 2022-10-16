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رياضة

بن طالب يخطف الأضواء

الشروق أونلاين
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بن طالب يخطف الأضواء

خطف اللاعب الجزائري نبيل بن طالب، الأضواء خلال مباراة فريقه آنجيه أمام نظيره تولوز، في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي خسرها 2-3. وعلى ملعب تولوز البلدي بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم أصحاب الأرض بهدفٍ من دون مقابل، ظهر بن طالب ليضع بصمته بطريقته المميزة. وحصل فريق آنجيه الضيف على ضربة حرة، فانبرى لها النجم الجزائري بنفسه، ليضعها بقدمه اليسرى في شباك الحارس الفرنسي ماكسيم دوبيه. ورغم هذا الهدف لم ينجح بن طالب في تجنّب الهزيمة مع فريقه أمام تولوز، الذي سجل 3 أهداف، رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي آنجيه في مناطق الخطر بالمرتبة الـ17.

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