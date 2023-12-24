بن طالب يستنجد بمحضر بدني قبل “الكان”

رفع الدولي الجزائري نبيل بن طالب، من وتيرة تحضيراته البدنية، قبل أيام فقط عن انطلاق تربص الخضر، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ13 جانفي والـ11 فيفري 2024.

ونشر بن طالب، عبر خاصة “ستوري” على حسابه الشخصي في “إنستغرام” صورة له تجمعه بمحضر بدني خاص بمدينة إقامته في ليل الفرنسية، حيث يسعى لاعب الخضر لاستغلال فترة التوقف الشتوي في الدوري الفرنسي، من أجل شحن بطارياته والالتحاق بتربص المنتخب المقرر في الفاتح جانفي الداخل بالعاصمة الطوغولية “لومي” في أفضل مستوياته البدنية.

يذكر أن بن طالب الذي اختير ضمن تشكيلة النصف الأول من الموسم الكروي لـ”الليغ1″، بفضل تألقه رفقة نادي ليل، وهو الأمر الذي جعل منه قيمة حقيقية في المنتخب الوطني وأحد الأسلحة التي يعوّل عليها بلماضي لقيادة وسط ميدان الخضر في الـ”كان” لاسيما في ظل عدم الجاهزية الكاملة لبن ناصر.