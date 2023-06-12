بن طالب يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في أشغال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، التي تنعقد في جنيف، بسويسرا بداية من هذا الثلاثاء.

وأفاد بيان لوزارة العمل، الاثنينن أنه بداية من يوم الثلاثاء 13 جوان 2023 وعلى مدار ثلاثة أيام، يحل وزير العمل في جنيف على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأرباب العمل.

وأضاف البيان أنه خلال هذه الدورة، سيناقش المشاركون عدة مسائل لاسيما التحول العادل نحو اقتصاد دائم وشامل وجودة التكوين والتأهيل وكذا حماية العمال.

ومن المنتظر أن يلقي الوزير كلمة باسم الجزائر في أشغال الجلسة العامة للمؤتمـر، كما سيجري محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل المشاركين في الدورة.