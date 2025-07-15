بن طالب يشرف على حفل تخرج طلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الثلاثاء ، على مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (دفعة 2023-2025)، التي تحمل اسم المجاهد المرحوم، العقيد الطاهر زبيري.

و في كلمة لبن طالب بمناسبة هذا الحفل، هنأ الطلبة المتخرجين بما فيهم طلبة من دول افريقية ( تونس، تشاد، مالي و موريتانيا)، داعيا إياهم أن يكونوا “روادا للابتكار والإبداع من أجل دعم استدامة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر وسائر بلدان القارة”.

وأضاف قائلا: “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، التي تعد صرحا تكوينيا ذو البعد القاري، تخرج منها هذه السنة 82 طالبا في عدة تخصصات” من بينها تخصص “أنظمة الإعلام الآلي لمنظمات الحماية الاجتماعية، قانون الحماية الاجتماعية وحساب المخاطر في مجال الحماية الاجتماعية”.

وحضر الحفل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة والأمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، توفيق قندوزي، إلى جانب إطارات القطاعات الوزارية الأخرى،

ومن جهته، اعتبر وزير المجاهدين أن اختيار تسمية هذه الدفعة باسم المجاهد المرحوم، العقيد الطاهر زبيري، يعد “شرفا كبيرا لهؤلاء الطلبة”.

وقد تم خلال هذا الحفل تكريم الطلبة الأربعة الأوائل، بالإضافة الى عائلة المجاهد المرحوم الطاهر زبيري.