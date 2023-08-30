بن طالب يعترف: تأخّرت المفاوضات بِسبب معاناتي التهابا في عضلة القلب

اعترف اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بِأنه تعرّض مُؤخّرا لِإصابة على مستوى القلب.

وتسبّبت هذه الإصابة في تعطّل المفاوضات، بين متوسّط الميدان بن طالب وإدارة نادي ليل الفرنسي.

وقدّمت إدارة نادي ليل، الأربعاء، لاعبها الجديد بن طالب إلى وسائل الإعلام، فقال الدولي الجزائري استنادا إلى صحيفة “لا فوا دو نور”: “أراد الطبيب إجراء تصوير بِالرّنين المغناطيسي ورأينا التهابا في عضلة القلب. شعرت بِصعقة. كنت قبل ذلك بِلا أعراض. بِالنسبة لي كنت في صحّة مثالية. عندما قيل لي هذا، كان من الصعب تصديق الإصابة. وبعدها كان لا بد من إجراء تصوير بِالرّنين المغناطيسي بِانتظام لِمعرفة مكان الالتهاب. خلال هذه الفترة، عملت ما في وسعي لِصيانة العضلات، وكان عليّ تجنّب أيّ جهد للقلب من أجل تسهيل عملية الشفاء”.

وفي الطرف المقابل، قال رئيس نادي ليل أوليفيي ليتونغ إنه يُؤمن بِالقدرات الفنية الراقية للاعب بن طالب، ولذلك رفض التخلّي عنه والمرور إلى صفقة أخرى تعويضا للدولي الجزائري. وأضاف أنه ظلّ على تواصل مع بن طالب يرفع معنوياته.

واختتم المسؤول الإداري الأوّل في نادي ليل يقول إن نبيل بن طالب أجرى فحصا طبّيا نهائيا في الـ 24 من أوت الحالي، وأظهرت النتائج أنه تعافى تماما، ويُمكنه ممارسة كرة القدم على أعلى مستوى.