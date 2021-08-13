بن طالب يعثر على فريق جديد

عثر اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، الجمعة، على فريق جديد يُمثّل ألوانه.

وكانت مدّة عقد نبيل بن طالب (26 سنة) مع نادي شالكه الألماني، قد انقضت في الـ 30 من جوان الماضي.

وبات متوسط الميدان بن طالب قاب قوسَين أو أدنى من الانضمام إلى فريق جنوة، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة. التي أضافت أن اللاعب الجزائري اتفّق على عقد مدّته 4 مواسم المُرادفة حتى صيف 2025.

هذا وحضر بن طالب مساء الجمعة في المدرجات، وقائع مباراة نادي جنوة والضيف فريق بيروجيا، بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إيطاليا للموسم الجديد. والتي انتهت بِفوز فريق جنوة بِنتيجة (3-2) وتأهّله للدور الـ 16.

ولم يسبق لِنبيل بن طالب أن خاض تجربة كروية احترافية في إيطاليا، وبِالمقابل لعب مع فرق فرنسية وبلجيكية وإنجليزية وألمانية، لدة فئتَي الأواسط والأكابر.