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رياضة

بن طالب يعود إلى التدريبات

عمر سلامي
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بن طالب يعود إلى التدريبات
ح.م
نبيل بن طالب

عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى أجواء التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويتدرب بن طالب على إنفراد، على أن يندمج في التدريبات الجماعية لناديه ليل في الأيام المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل على منصة “إكس”، صورتين لنبيل بن طالب وهو يتدرب على انفراد.

وشارك بن طالب في مباراة واحدة مع نادي ليل، عندما دخل بديلا في لقاء مونبوليي، يوم 3 سبتمبر الماضي، ليبتعد بعدها عن الميادين بسبب الإصابة.

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