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رياضة

بن طالب يفتتح عدّاد التهديف

علي بهلولي
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بن طالب يفتتح عدّاد التهديف
ح.م
نبيل بن طالب قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي أونجي).

افتتح اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، الأربعاء، عدّاد التهديف مع فريقه أونجي الفرنسي.

وفاز فريق أونجي بِنتيجة (2-1) على نادي شولي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد. عِلما أن الفريق الأخير ينتمي إلى البطولة الفرنسية للدرجة الثالثة.

وسجّل متوسط الميدان بن طالب هدف التعادل لِفريقه أونجي الفرنسي، في الدقيقة الـ 42.

ولعب التقني جيرالد باتيكل مدرب فريق أونجي بِتشكيلتَين في كلّ شوط، مُستغلّا الطابع الودّي للمواجهة.

ويخوض نبيل بن طالب وفريقه أونجي مباراة ودّية أخرى، مساء الأحد المقبل، ضد نادي لافال من القسم الثاني الفرنسي، والذي يضمّ في صفوفه مهاجم نادي البارادو سابقا زكريا نعيجي.

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