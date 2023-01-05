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رياضة

بن طالب يكشف عن رغبته في سوق الانتقالات الشتوية

علي بهلولي
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بن طالب يكشف عن رغبته في سوق الانتقالات الشتوية
ح.م
نبيل بن طالب

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط متوسّط الميدان بن طالب (28 سنة) مع نادي أونجي الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2022 وتنقضي في صيف 2025.

وقال الدولي الجزائري إن عقده مع نادي أونجي يتضمّن بندا، يسمح له بِالرّحيل في جانفي الحالي. في إشارة قويّة إلى أنه يُريد تغيير الأجواء هذه الأيّام.

وراح بن طالب في تصريحات أدلى بِها لِصحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، الخميس، يُبدي تعلّقه بِمدينة ليل الفرنسية، ويُشيد بِمدرستها لِكرة القدم. وقال إنه سيرتدي زيّ هذا الفريق عندما تسمح الأمور بِذلك.

وأبصر نبيل بن طالب النورَ بِمدينة ليل الفرنسية عام 1994، كما تكوّن رياضيا بِمدرستها الكروية، قبل أن ينتقل إلى بلجيكا لِخوض تجربة احترافية هناك.

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