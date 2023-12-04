بن طالب يواصل التأكيد مع ليل

يواصل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عروضه المتميزة مع نادي ليل الفرنسي، بعدما قاده، سهرة الأحد، للفوز أمام الضيف ميتز بثنائية نظيفة في البطولة الفرنسية.

وشارك نبيل بن طالب أساسيا خلال المواجهة، وقدم مستوى متميز، عكس النجم أدم وناس الذي بقي في دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة، ولم يشارك في المواجهة رغم شفاءه من الإصابة التي تعرض لها سابقا.

وسيكون نبيل بن طالب، أحد الأسلحة المهمة التي سيعتمد عليها الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار،بالنظر للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، وقوته البدنية المطلوبة في مثل هذه المنافسات، فيما سيكون ادم وناس قريب جدا من التواجد في “الكان” رغم عدم مشاركاته مؤخرا، حيث يعتمد عليه كثيرا الناخب الوطني، ولطالما اعتبره أحد مفاتيح المنتخب خلال تصريحات سابقة له.