بن طالب يُخاطب اللاعبين المتردّدين في تمثيل ألوان “الخضر”

أبدى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب إعجابا بِمواطنه وزميله رياض محرز. كما وجّه نداءً إلى العناصر المغتربة التي لم تحسم بعد قرار المنتخب الذي تُمثّل ألوانه.

واستهلّ متوسط الميدان بن طالب والجناح محرز المشوار مع المنتخب الوطني، في مارس وماي 2014، تواليا.

وقال بن طالب: “في 2014، انضم رياض إلى المنتخب الوطني. كان يلعب آنذاك في القسم الثاني الإنجليزي مع فريق ليستر سيتي. كان يقول لنا بهدوء: سأنجح. سألعب لفريق برشلونة يوما ما”.

وأضاف اللاعب الحالي لِنادي ليل الفرنسي: “الجميع كان يضحك من أقوال محرز. لا أحد أخذ كلامه على محمل الجد. كان يُؤمن بما يقول. ليس لديه أي شك. إنه يعمل، ولا يستسلم”.

وتابع بن طالب يقول في أحدث ظهور له عبر بث مسجّل: “بعد سنوات قليلة، صار محرز بطل إنجلترا، ونجم بطولة إنجلترا (جائزة أحسن لاعب في البريمرليغ)، ونال لقب رابطة أبطال أوروبا…”.

واختتم نبيل بن طالب يقول موجّها رسالة صريحة إلى اللاعبين المغتربين المتردّدين في تمثيل ألوان “محاربي الصحراء”: “رياض ليس مجرد لاعب فقط.. إنه قدوة لِجميع الجزائريين. لِجميع حاملي الجنسية المزدوجة المتردّدين. نعم، يمكنك أن تطمح إلى الأفضل بِاللعب مع منتخب الجزائر”.

ويوجد ريان شرقي وماغنيس أكليوش على رأس قائمة اللاعبين المغتربين، الذين يُماطلون هذه الأيّام في اتّخاذ قرار حاسم.