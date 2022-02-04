بن طالب يُريد العودة إلى الخضر” في مركز يتنافس عليه 7 لاعبين!

قال اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب إنه يرغب في العودة إلى صفوف “الخضر”، وخوض مواجهتَي الكاميرون.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري المنافس الكاميروني مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح نبيل بن طالب: “غِبْتُ عن المنتخب الوطني الجزائري في السنوات القليلة الماضية، بِسبب تعقّد وضعيتي على مستوى النادي (شالكه الألماني). المدرب لم يكن عادلا ولم يمنحني فرصة اللّعب، رغم أنّي تحدّثت معه مرارا بِخصوص هذا الأمر. أعتقد أن الغياب عن المنتخب الوطني كان أمرا منطقيا”.

ولم يلعب متوسط الميدان الدّفاعي بن طالب أيّ لقاء دولي مع “الخضر” منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبِالضبط منذ الـ 16 من أكتوبر 2018، لمّا شارك أساسيا في مواجهة المضيف البنيني، بِرسم تصفيات “كان” 2019.

وأضاف بن طالب في تصريحات لِموقع قناة “أورو سبور” نشرها، الجمعة: “اللّعب لِمصلحة المنتخب الوطني الجزائري مدعاة للفخر. أنا أجتهد للعودة إلى صفوف محاربي الصحراء. ولكن القرار الأخير يبقى بِيد المدرب (جمال بلماضي)”.

وفضلا عن مواجهة البنين، شارك بن طالب في مقابلتَين أُخرَيَين عام 2018، تحت إمرة الناخب الوطني بلماضي. وذلك أمام المضيف الغامبي والزائر البنيني (لقاء الذهاب)، وخاض كامل أطوارهما.

ويعلم بن طالب جيّدا أن منصب اللّعب الخاص به يُعاني من “التّخمة” على مستوى المنتخب الوطني، حيث سيُجبَر على التنافس بِضراوة لِحيازة ثقة بلماضي مع كلّ من: رامز زروقي وآدم زرقان وهاريس بلقبلة وهشام بوداوي وسفيان بن دبكة، وأيضا عدلان قديورة ومهدي عبيد، إن عاد الثنائي الأخير إلى صفوف “الخضر”.

وفي الموسم الحالي، خاض بن طالب ثلاث مقابلات أساسيا مع فريقه الجديد أونجي، بِرسم منافسة بطولة فرنسا.

وكان نبيل بن طالب (27 سنة) قد انضمّ إلى نادي أونجي الفرنسي في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.