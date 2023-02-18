-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن طالب يُسجّل هدفا

علي بهلولي
  • 141
  • 0
بن طالب يُسجّل هدفا
الأرشيف
نبيل بن طالب

أمضى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب سهرة السبت هدفا لِمصلحة فريقه أونجي الفرنسي.

وهزّ متوسّط الميدان بن طالب شباك المُضيّف نادي ستراسبورغ، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73.

وانتهت هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية، بِخسارة فريق أونجي بِنتيجة (1-2).

وبات بن طالب يملك في جعبته 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِألوان نادي أونجي في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وعلى غرار بن طالب، شارك المدافع فوزي غلام أساسيا بِزيّ نادي أونجي.

وتجمّد فريق أونجي بعد هذه الخسارة في المركز الـ 20 والأخير، بِرصيد 10 نقاط. ويشغل نادي ستراسبورغ الرّتبة الـ 15 بِمجموع 21 نقطة.

مقالات ذات صلة
هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ والده يردّ

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ والده يردّ

شباب بلوزداد يحشد جماهيره تحسبا لموقعة الترجي

شباب بلوزداد يحشد جماهيره تحسبا لموقعة الترجي

بلال براهيمي يُعدّد أسباب تألقه مع نادي نيس

بلال براهيمي يُعدّد أسباب تألقه مع نادي نيس

إقصاء شباب قسنطينة

إقصاء شباب قسنطينة

هكذا علّق محرز على الفوز أمام أرسنال

هكذا علّق محرز على الفوز أمام أرسنال

جينولا: كان يُمكن أن أُفارق الحياة سنة 2016

جينولا: كان يُمكن أن أُفارق الحياة سنة 2016

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد