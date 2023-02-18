بن طالب يُسجّل هدفا

أمضى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب سهرة السبت هدفا لِمصلحة فريقه أونجي الفرنسي.

وهزّ متوسّط الميدان بن طالب شباك المُضيّف نادي ستراسبورغ، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73.

وانتهت هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية، بِخسارة فريق أونجي بِنتيجة (1-2).

وبات بن طالب يملك في جعبته 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِألوان نادي أونجي في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وعلى غرار بن طالب، شارك المدافع فوزي غلام أساسيا بِزيّ نادي أونجي.

وتجمّد فريق أونجي بعد هذه الخسارة في المركز الـ 20 والأخير، بِرصيد 10 نقاط. ويشغل نادي ستراسبورغ الرّتبة الـ 15 بِمجموع 21 نقطة.