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رياضة

بن طالب يُسجّل والمباراة الأولى لِزدادكة

علي بهلولي
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بن طالب يُسجّل والمباراة الأولى لِزدادكة

سجّل اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب مساء السبت أحد هدفَي فريقه أونجي الفرنسي.

وتعادل فريق أونجي بِنتيجة (2-2) مع نادي أوكسير، في مباراة تحضيرية بين هذَين الناديَين الفرنسيَين.

وتمكّن متوسط الميدان بن طالب من هزّ شباك فريق أوكسير في الدقيقة السادسة، كما حمل أيضا شارة القائد.

وشارك المهاجم الجزائري فريد الملالي أيضا أساسيا في صفوف فريق أونجي، بينما تابع زميله المدافع إلياس شتي اللّقاء من دكّة البدلاء.

وفي الطرف المقابل، خاض المدافع الدولي الجزائري حكيم زدادكة أوّل مباراة له مع فريقه الجديد أوكسير، القادم إليه مُؤخّرا من نادي ليل الفرنسي.

وتنتظر ناديا أونجي وأوكسير مقابلتان ودّيتان أُخريان أمام فريقَي ران الفرنسي وهايجوك سبليت الكرواتي على التوالي، الأربعاء المقبل. على اعتبار أن المنافسات المحلّية في البلدَين ما تزال مُتوقّفة بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

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