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رياضة

بن طالب يُعلّق على عودته إلى “الخضر”

علي بهلولي
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بن طالب يُعلّق على عودته إلى “الخضر”

علّق اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب على عودته إلى صفوف “الخضر”، بعد غياب دام أربع سنوات.

وقال نبيل بن طالب: “سأظلّ دائما فخورا ومعتزّا بِارتداء قميص المنتخب الوطني الجزائري، وتمثيل بلدي”.

جاء ذلك مساء السبت، في تغريدة لِمتوسط ميدان نادي أونجي الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسبق لِبن طالب (27 سنة) أن خاض مع “محاربي الصّحراء” 35 مباراة دولية، ما بين 2014 و2018، وسجّل 5 أهداف، بينها توقيع ضد المضيف النيجيري في خريف 2016، لِحساب تصفيات كأس العالم 2018 (شريط الفيديو المُدرج أدناه). وهو المنافس الودّي للنخبة الوطنية في الـ 27 من سبتمبر الحالي.

وفي عهدة الناخب الوطني جمال بلماضي، اكتفى نبيل بن طالب بِخوض 3 مقابلات دولية فقط، في خريف 2018.

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