بن طالب يُهدر ركلة جزاء وفريقه يُقصى

ودّع فريق ليل الفرنسي مساء الخميس منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، من محطّة ربع النّهائي.

وخسر فريق ليل بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام الزّائر نادي أستون فيلا الإنجليزي، بِرسم مباراة الإيّاب. بعد انتهائها بِحصّة (2-1) لِمصلحة مُمثلّ الكرة الفرنسية في الوقتَيتن الأصلي والمُمدّد.

وكان فريق ليل قد خسر بِنتيجة (1-2) في لقاء الذّهاب بِإنجلترا.

وخلال سلسلة ركلات الترجيح، أهدر متوسّط الميدان بن طالب أوّل فرصة لِفريقه ليل، مثلما فشل زميله بن يامين أندري في الرّكلة الخامسة والأخيرة. عِلما أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يحمي عرينه الحارس إيمليانو مارتينيز، الذي شارك أساسيا مع منتخب الأرجنتين حينما أحرز كأس العالم 2022 بِقطر.

ويُشير تاريخ الـ 27 من فيفري 2021، إلى موعد آخر مناسبة أهدر خلالها بن طالب ركلة جزاء، وكان ذلك خلال مباراة فريقه شالكه والمُضيّف نادي شتوتغارت في البطولة الألمانية.

أمّا تاريخ الـ 30 من أفريل 2023، فيُشير إلى موعد آخر مرّة نجح بن طالب خلالها في التسجيل من ركلة جزاء. وكان ذلك في مباراة فريقه أونجي والمُضيّف نادي ران في البطولة الفرنسية.

وعكس بن طالب الذي خاض كامل أطوار مواجهة العودة أمام أستون فيلا، تابع صانع الألعاب آدم الوناس اللّقاء من دكّة بدلاء فريقه ليل الفرنسي.