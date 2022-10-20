بن عبد الرحمان: الجزائر استغنت عن 30 ألف مستورد (فيديو)

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن الجزائر استغنت بفعل السياسة الجديدة عن 30 ألف مستورد مقابل رفع عدد المصدرين والحكومة تعمل على رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار في العام المقبل 2023.

وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أنه “بتضافر كل الجهود، سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023”.

وفي هذا الإطار، أعرب المتحدث ذاته عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف، مؤكدا أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة.

من جهة أخرى، لفت بن عبد الرحمان إلى أن الجزائر ليست ضد الاستيراد بصفة عامة وإنما ضد الاستيراد الذي يستنزف العملة.

وتابع الوزير الأول قائلا “نحن ضد الاستيراد الذي استنزف العملة والمقدرات الاقتصادية للبلاد والذي كاد أن يدفع بالجزائر إلى سوق الاستدانة الدولية”.

وفي هذا الصدد، أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على أخلقة النشاط التجاري ورقمنته وتطوير التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى حماية المستهلكين ومكافحة الغش.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجزائر تتجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وإرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد وقوي مستدام ومستقل عن التبعية لعائدات المحروقات.