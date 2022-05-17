بن عبد الرحمان: الجزائر ستظل وفية لكل من ناصرها في محنتها

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بأن الجزائر ستظل وفية لكل من ناصرها ووقف إلى جانبها في ثورتها التحريرية كما ستبقى ثابتة على نهجها القويم لمناصرة القضايا العادلة في العالم.

وجاء هذا في كلمة للوزير الأول ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية والذي جاء تحت شعار “الثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”.

وقال بن عبد الرحمان في مستهل كلمته إن “إن الوفاء من طبع الكرام، وبنات وأبناء الشعب الجزائري، قيادة وشعبا، من الأوفياء للقيم السامية، والمواقف النبيلة، لاسيما للائي والذين ناصروا ثورتنا التحريرية، وانحازوا لقضية عادلة ومشترك إنساني ضد احتلال استيطاني شوه المعالم والقيم”.

وأضاف “فما كان بمقدور أي حر في العالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام ما كان يعانيه الشعب الجزائري من أصناف العذاب والمهانات وهذا ما جسده أحد أصدقاء الثورة الجزائرية حيث قال: “إن الإذلال الذي كان يعيشه الجزائريون جعلنا ننظم إلى معسكر التاريخ”.

وتابع “فبانقضاء 60 عاما عن إفتكاك الحرية واسترجاع السيادة الوطنية في الخامس من شهر جويلية سنة 1962، وبناء صرح الدولة الوطنية، ما فتئت الجزائر تحافظ على عهد كل النساء والرجال الذين آزروها ودعموها وضحوا في سبيل نصرتها من كافة البلدان والقارات على اختلاف انتماءاتهم العقيدية وتعدد ألسنتهم وتنوع إيديولوجياتهم ومقاماتهم الاجتماعية”.

وأكد بـ”إن الجزائر بأجيالها المتعاقبة ستظل وفية لكل من ناصرها ووقف إلى جانبها في محنتها خلال معركة الشرف، وستورث قيم الإخلاص والوفاء لبناتها وأبنائها البررة، لأن مثل هذه القيم هي جسر التواصل بين الأمم والضامن الأكيد لزرع المحبة والتعاون والرقي والسلام العالمي”.

كما ستبقى الجزائر، يضيف الوزير الأول رمزا للحرية، ثابتة على نهجها القويم لمناصرة القضايا العادلة في العالم.

هذا وقد حضر مراسم الافتتاح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي، وكذا أعضاء من الحكومة وشخصيات تاريخية وسياسية.