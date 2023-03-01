بن عبد الرحمان: الحماية المدنية تحظى باعجاب العالم وباعتراف الأمم المتحدة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الحماية المدنية الجزائرية تتميز عن غيرها على جميع المستويات وتحظى بإعجاب العالم وهذا باعتراف منظمة الأمم المتحدة.

وجاء هذا في رسالة تهنئة بعث بها الوزير الأول، الأربعاء، إلى كافة أفراد الحماية المدنية بمناسبة الاحتفال بيومهم العالمي.

وجاء في رسالة الوزير الأول “يسرني، عشية احتفال الحماية المدنية بيومها العالمي المصادف ليوم الفاتح مارس من كل سنة، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى كافة أفراد الحماية المدنية ومستخدميها جميعا، بأخلص عبارات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نستحضر فيها مآثر الحماية المدنية وعمل نسائها ورجالها الدؤوب والمتميز”.

وأضاف “وإنه لمن واجبنا أن نغتنم هذه الفرصة للوقوف وقفة تقدير وعرفان لرجال ونساء الحماية المدنية لما قدموه للوطن من خدمات جليلة تجسدت بأسمى معاني الإنسانية وبرهنوا عن تجندهم الدائم للإسعاف وإنقاذ الأرواح في كل الظروف على حساب راحتهم حيث ضحى الكثير منهم وقدموا أنفس ما لديهم لإنقاذ حياة غيرهم”.

وتابع “بل إن أفراد الحماية المدنية قد عودونا بفضل جديتهم ومثابرتهم، على التحكم في كل المهام الصعبة والخطيرة ودأبوا، في كل تدخلاتهم على تدوين صفحات مشرفة مما جعل الحماية المدنية الجزائرية تتميز عن غيرها على جميع المستويات وتحظى بإعجاب العالم وباعتراف منظمة الأمم المتحدة؛ ولعل خير دليل على هذا التميز نجده في تلك المساهمة القيمة التي قدموها مؤخرا فقط على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في مطلع الشهر الجاري”.

واختتم الوزير الأول رسالته قائلا: وإذ أتمنى لرجال الحماية المدنية ونسائها المزيد من النجاحات والتألق، فإنني أدعو المولى العلي القدير أن يمدهم بعونه لأداء مهامكم الشاقة النبيلة على أكمل وجه، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة بكل خير وأن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل مكروه.