بن عبد الرحمان: تجنيد السفن الجديدة لنقل الحجاج والمعتمرين

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أنه يمكن استعمال السفن الجديدة التي اقتنتها الجزائر على غرار سفينة “باجي مختار 3” في رحلات الحج والعمرة.

وقال الوزير في تصريح له على هامش اشرافه على تدشين سفينة “باجي مختار 3” إنه يمكن توسيع رحلات السفن الثلاث الجديدة لتشمل وجهات جديدة بما فيها امكانية استغلالها في رحلات الحج والعمرة.

وعن النقل الجوي، أكد بن عبد الرحمان أنه سيتم فتح وجهات جديدة نحو آسيا وافريقيا وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، صبيحة الخميس، بميناء الجزائر، على تدشين السفينة الجديدة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين.

وأفاد بيان الوزارة الأولى ان السفينة ستسمح التي تقدر طاقة استيعابها بـ 1.800 مسافر، بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا.