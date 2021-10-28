-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه جديد حول أمطار رعدية عبر 22 ولاية
الجزائر

بن عبد الرحمان: تجنيد السفن الجديدة لنقل الحجاج والمعتمرين

الشروق أونلاين
  • 2783
  • 1
بن عبد الرحمان: تجنيد السفن الجديدة لنقل الحجاج والمعتمرين

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أنه يمكن استعمال السفن الجديدة التي اقتنتها الجزائر على غرار سفينة “باجي مختار 3” في رحلات الحج والعمرة.

وقال الوزير في تصريح له على هامش اشرافه على تدشين سفينة “باجي مختار 3” إنه يمكن توسيع رحلات السفن الثلاث الجديدة  لتشمل وجهات جديدة بما فيها امكانية استغلالها في رحلات الحج والعمرة.

وعن النقل الجوي، أكد بن عبد الرحمان أنه سيتم فتح وجهات جديدة نحو آسيا وافريقيا وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وأشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، صبيحة الخميس، بميناء الجزائر، على تدشين السفينة الجديدة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين.

وأفاد بيان الوزارة الأولى ان السفينة ستسمح التي تقدر طاقة استيعابها بـ 1.800 مسافر، بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا.

مقالات ذات صلة
الأمطار تعيد الأمل إلى الفلاحين وتبشّر بموسم واعد

الأمطار تعيد الأمل إلى الفلاحين وتبشّر بموسم واعد

بعد التكوين المهني والرياضة.. وزارة العمل تأمر بانهاء التعامل بالفرنسية

بعد التكوين المهني والرياضة.. وزارة العمل تأمر بانهاء التعامل بالفرنسية

“سيّاح” يطمسون نقوشا صخرية بالطلاء في بشار!

“سيّاح” يطمسون نقوشا صخرية بالطلاء في بشار!

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

فوج عمل قانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير

فوج عمل قانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير

الحكومة تحدد 5 ولايات لها الأولوية في إنشاء محطات تحلية مياه البحر

الحكومة تحدد 5 ولايات لها الأولوية في إنشاء محطات تحلية مياه البحر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • معلق حر

    على بركة الله.

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد