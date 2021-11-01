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الجزائر

بن عبد الرحمان: جيل الاستقلال مطالب بتحرير الجزائر من التبعية الاقتصادية  

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان: جيل الاستقلال مطالب بتحرير الجزائر من التبعية الاقتصادية  
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن جيل الاستقلال مطالب بثورة اقتصادية لتحرير الجزائر من التبعية الاقتصادية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وأضاف بن عبد الرحمان في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك بمناسبة إحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أن ثورة الفاتح نوفبمر المجيدة، كانت محطة تاريخية فارقة صنع من خلالها آباؤنا ثورةً حررت البلاد من المستدمر البغيض، وجدير بنا نحن جيل الاستقلال تحقيق ثورة اقتصادية لتحرير  وطننا من التبعية الاقتصادية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في كل الميادين.

وتابع “وجب علينا أن نعمل بإخلاص وإرادة قوية لتحقيق هذا الطموح تجسيدا للالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية، التزامات مستوحاة من قيم ومبادئ أول نوفمبر 54 التي على عهدها باقون.

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