بن عبد الرحمان: فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى عام 2023

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الجزائريين إلى التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية لعام 2023.

وقال الوزير الأول في رسالة التهنئة التي نشرها على صفحته الرسمية “أهنئ كل الجزائريين والجزائريات في داخل الوطن وفي المهجر، بحلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة،يديم فيه، الله جل جلاله، علينا نعم الصحة والأمن والأمان.

وتابع الوزير الأول قائلا: “عام جديد تستقبله الجزائر الجديدة، فلنجعله عامًا نرفع فيه وتيرة العمل في شتى القطاعات، ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين، عن طريق تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله و كذا تعميم الرقمنة و تطوير البنية القاعدية.

وأضاف بن عبد الرحمان قائلا: “فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية واتمام برنامج الإصلاح والتغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون.”