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بن عبد الرحمان بدكار للمشاركة في قمة تمويل المنشآت بإفريقيا

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان بدكار للمشاركة في قمة تمويل المنشآت بإفريقيا
ح.م
بن عبد الرحمان يستقبل من طرف وزير العدل السنغالي

وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في إفريقيا”، وهذا بصفته ممثلا للرئيس تبون.

وحل بن عبد الرحمان حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى، بالعاصمة السنغالية دكار، ليلة الأربعاء إلى الخميس، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في إفريقيا”.

وكان في استقبال الوزير الأول لدي وصوله إلى مطار دكار ليوبولد سيدار سنغور، حافظ الأختام وزير العدل السنغالي، إسماعيل ماديور فال، إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.

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