بن عبد الرحمان في زيارة عمل إلى وهران الاثنين
يشرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في زيارة عمل إلى ولاية وهران، الإثنين، رفقة وفد وزاري هام.
وسيعاين الوزير الأول عددا من المشاريع و المنشآت الرياضية في الولاية، تحسبا لاحتضان وهران الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
📌يشرع الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان غدا الاثنين رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل إلى ولاية وهران
📌حيث سيعاين ويتفقد عددا من المشاريع والمنشآت الرياضية تحسبا لاحتضان وهران الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. pic.twitter.com/vXU1pS2SoZ
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) October 3, 2021