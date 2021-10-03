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الجزائر

بن عبد الرحمان في زيارة عمل إلى وهران الاثنين

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان في زيارة عمل إلى وهران الاثنين

يشرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في زيارة عمل إلى ولاية وهران، الإثنين، رفقة وفد وزاري هام.

وسيعاين الوزير الأول عددا من المشاريع و المنشآت الرياضية في الولاية، تحسبا لاحتضان وهران الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

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