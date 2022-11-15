بن عبد الرحمان: لا يمكن حل الجمعيات إلاَ بقرار قضائي

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، أنه لا يمكن حل الجمعيات إلاَ بقرار قضائي.

وجاء هذا خلال اشراف بن عبد الرحمان، على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنظمة تحت شعار “المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة”، وذلك بمشاركة 700 ممثل عن الجمعيات الوطنية والمحلية والجالية الوطنية بالخارج.

واعتبر الوزير الأول أن المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية في التسيير المحلي، كما يساهم في ترقية الممارسة الديمقراطية.

وتشكل هذه الجلسات التي ينظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني، فرصة للحوار والتشاور بين الناشطين والفاعلين في المجال حول سبل ترقية أداء المجتمع المدني وتفعيل دوره في بناء الجزائر الجديدة من خلال تكريس مبادئ المواطنة الفاعلة في المجتمع.

كما سيناقش المشاركون على مدار يومين واقع المجتمع المدني والاختلالات التي تعترضه، مع بحث الآليات الكفيلة بتعزيز دوره كشريك أساسي في صياغة السياسات العمومية.

وقد حضر افتتاح الجلسات رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي وأعضاء من الحكومة إلى جانب مسؤولين محليين.