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اقتصاد

بن عبد الرحمان: لهذا السبب مسحت الجزائر ديون 14 دولة إفريقية

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان: لهذا السبب مسحت الجزائر ديون 14 دولة إفريقية
ح.م
جانب من المائدة المستديرة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن قرار الجزائر بمسح ديون 14 دولة إفريقية سابقا، كان في إطار سياستها لدعم الإندماج القاري، وذلك من خلال تخليص هذه البلدان من عبء مالي يعطل تنميتها.

وقال الوزير الاول خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول تمويل المنشآت ذات الاولوية في افريقيا، في اطار أشغال قمة دكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية أن الجزائر “بذلت منذ استقلالها كل الجهود لتحقيق الاندماج الافريقي”.

وشدد على أنه من أجل تكريس التكامل بين بلدان القارة، “كانت الجزائر دوما تعطي الاولوية للبعد الاندماجي والقاري في مشاريعها وكانت من اول الدول التي قامت بمسح ديون 14 دولة إفريقية، بما مقداره1.4 مليار دولار، حتى يسمح لهذه الدول بالمضي قدما في آفاق تنموية من دون هذا العبء الثقيل الذي اثقل كاهلها”.

وحسب الوزير الأول, فإن الجزائر تضع خبرتها لفائدة كل الدول الافريقية لتجسيد المشاريع التنموية “سواء لتكوين الكوادر البشرية المؤهلة او اختيار النماذج البشرية او النماذج التنموية الاكثر جدوى والتي تمكن هذه البلدان من المضي في اقصى درجات التنمية”.

وشدد على ضرورة “تحلي الدول الافريقية بالشجاعة للمضي في هذه المقاربات التنموية وتكريس نظام حوكمة مبني على الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة”, مستدلا بالتجربة الجزائرية وذلك من خلال “مراجعة شاملة لأساليب الحوكمة واساليب تسيير المشاريع وكذا اعادة النظر في تسيير الميزانية و اصلاح نظامها الجبائي ايضا”.

وحسب الوزير الأول, فقد سمحت هذه الإجراءات بتحقيق “نتائج جد مرضية” خاصة في فترة ما بعد كوفيد-19 وهو ما تجسد في تحقيق الجزائر فائض “كبير” في الميزان التجاري, اضافة الى انعدام الديون, حيث تعتمد على “قدراتها الداخلية من اجل المضي في التنمية الشاملة”, بفضل البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية.

و اثار بن عبد الرحمان من جهة أخرى مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في افريقيا, موضحا أن “اشكالية الاندماج الافريقي تبقى من بين اهم اولويات الدول التي يجب ان نعمل جميعا على تجسيدها”, مبرزا أن الجزائر منذ استقلالها عملت على هذه الطريقة الاندماجية في كل مشاريعها الهيكلية او منشآتها القاعدية.

وذكر في هذا السياق عدة مشاريع كطريق الوحدة الافريقية بطول 10 الاف كلم وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء, بطول 4500 كلم, و الذي “سيسمح لكل الدول المستفيدة منه بالانطلاق نحو افاق تنموية جديدة”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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