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الجزائر

بن عبد الرحمان: هناك مشاريع برمجت في 2001 ولم تنجز بعد

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان: هناك مشاريع برمجت في 2001 ولم تنجز بعد

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، إن هناك مشاريع برمجت سنة 2001 ولم تنجز بعد.

ودعا الوزير في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من لقاء الحكومة-الولاة إلى إعادة النظر في طرق متابعة وتسجيل انجاز المشاريع العمومية.

من جهة أخرى، كشف  بن عبد الرحمان أن الحكومة ستعمل  على الاحصاء العام للسكان والاسكان وضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية.

كما أوضح أنه سيتم اللجوء إلى مسح أحصائي بلدي شامل لتكريس المقومات العادلة وتقليص مفارقات التنمية، إلى جانب إطلاق الاحصاء الاقتصادي داعيا الولاة للمساهمة في هذه العملية.

وفي هذا الصدد قال الوزير الأول  إنه ستمنح المزيد من الصلاحيات للبلديات، إلى جانب وضع خلايا استماع لانشغالات المواطنين وتظلماتهم.

هذا وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية ومحاربة البيرقراطية للارتقاء بالخدمة العمومية، وإحتواء الطاقات الشابة الحاملة للمشاريع والأفكار المبدعة.

الوزير الأول: نعمل على توجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إنه سيتم توجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة لمعالجة النقائص.

وأوضح الوزير الأول في كلمة له، خلال أشغال لقاء الحكومة والولاة، السبت، بقصر الأمم أن تفاوتا كبيرا في مناطق الظل لا يزال موجودا رغم الجهود المبذولة، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة لمعالجة النقائص.

وأضاف بن عبد الرحمان أنه تم تسجيل بعض النتائج الايجابية في تحسين الظروف المعيشية عبر بعض البلديات.

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