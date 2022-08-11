بن عبد الرحمان: وقف إستيراد بذور الخضر بداية من العام المقبل

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس ، عن وقف إستيراد بذور الخضر ابتداء من السنة المقبلة.

وخلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة تحسيس كل المتعاملين في مجال الفلاحة بأنه سيتم توقيف استيراد بذور الخضر ابتداء من العام المقبل.

وأضاف الوزير الأول أن الأمر لا يتعلق بنقص في الموارد المالية، بل بوقف إهدار الطاقات الجزائرية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تقوم بتكوين عدد هائل من الطلبة في مختلف التخصصات الفلاحية.

و عليه، فإنه بات من الضروري تثمين الكفاءات الجزائرية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي، وذلك عن طريق الحد من الاستيراد، حسب الوزير الأول الذي لفت إلى أن القيمة الاجمالية لواردات القطاع الفلاحي في الجزائر تتعدى 11,5 مليار دولار.

مخطط مكافحة الحرائق لسنة 2022 أثبت نجاحه

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية 2022 يعمل بشكل “فعال جدا”.

وأوضح بن عبد الرحمان أن فعالية المخطط تجسدت في الانخفاض المحسوس للحرائق والتحكم بها على مستوى الوطني، مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن الهيئات المعنية بحرائق الغابات استفادت من تجارب السنة الماضية وهي تعمل لبلوغ المعايير الدولية في هذا المجال.

وفي هذا السياق, أثنى الوزير الأول على جهود المديرية العامة للغابات والحماية المدنية في التطبيق الصارم لهذا المخطط, داعيا إلى مواصلة العمل وفق مقاربة تشاركية بين كل الهيئات المعنية بمكافحة الحرائق.

كما كشف الوزير الأول، أنه سيتم قريبا إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، مؤكدا على ضرورة أن تكون المشاتل ومختلف الهياكل الضرورية لإنجاح الحملة، “على قدر هذا التحدي”.

وإلى جانب ذلك، سيتم الشروع في إنجاز مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر وتوسيع غطائه النباتي ليشمل 4,6 مليون هكتار.