بن عبد الرحمان يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك

شدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك ليتماشى مع القانون الجديد للإستثمار.

وجاء هذا خلال إشراف أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح فعاليات مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين.

وأكد الوزير في كلمته على ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصّلة، بما يجعله يتناغم مع الغايات التي تنشد من القانون الجديد للإستثمارات.

كما اعتبر الوزير الأول، أنه من الضروري أن تحرص الجمارك الجزائرية على تطوير وتحسين أساليب عملها والسمو بها إلى مستويات ترقى إلى المعايير الدولية، لاسيما من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيقها.

من جهة أخرى، حث بن عبد الرحمان الجمارك على مواصلة التّجند التّام وإلتزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لِدَرْءِ كافة محاولات الغش والتهريب، وتثبيط كافة الطرق الإحتيالية في وجه المهربين لضمان الحماية اللازمة للإقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق الخزينة من كل أشكال التّهرّب الجبائي.

وأشرف، الخميس، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح فعاليات مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، التي تنظم تحت شعار “رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية”.

وزار الوزير الأول معرضا مخصصا للجمارك الجزائرية، تضمن صورا وأجهزة ووثائق تبرز تاريخ ونشاطات هذه الهيئة النظامية، وخلال الجولة، قدم بن عبد الرحمان جملة من التوجيهات المتعلقة بحسن تنفيذ المشاريع المستقبلية للمديرية العامة للجمارك.