-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بن عبد الرحمان يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
بن عبد الرحمان يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك
الأرشيف
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

شدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك ليتماشى مع القانون الجديد للإستثمار.

وجاء هذا خلال إشراف أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح فعاليات مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين.

وأكد الوزير في كلمته على ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصّلة، بما يجعله يتناغم مع الغايات التي تنشد من القانون الجديد للإستثمارات.

كما اعتبر الوزير الأول، أنه من الضروري  أن تحرص الجمارك الجزائرية على تطوير وتحسين أساليب عملها والسمو بها إلى مستويات ترقى إلى المعايير الدولية، لاسيما من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيقها.

من جهة أخرى، حث بن عبد الرحمان الجمارك على مواصلة التّجند التّام وإلتزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لِدَرْءِ كافة محاولات الغش والتهريب، وتثبيط كافة الطرق الإحتيالية في وجه المهربين لضمان الحماية اللازمة للإقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق الخزينة من كل أشكال التّهرّب الجبائي.

وأشرف، الخميس، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح فعاليات مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، التي تنظم تحت شعار “رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية”.

وزار الوزير الأول معرضا مخصصا للجمارك الجزائرية، تضمن صورا وأجهزة ووثائق تبرز تاريخ ونشاطات هذه الهيئة النظامية، وخلال الجولة، قدم بن عبد الرحمان جملة من التوجيهات المتعلقة بحسن تنفيذ المشاريع المستقبلية للمديرية العامة للجمارك.

مقالات ذات صلة
الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب

الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب

حج 2023.. تمديد آجال مناقصة خدمات الحجاج لهذا التاريخ

حج 2023.. تمديد آجال مناقصة خدمات الحجاج لهذا التاريخ

الشلف تودع شهيدي حادث سقوط المروحية

الشلف تودع شهيدي حادث سقوط المروحية

مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين

مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين

موجة برد قاسية والحرارة تنزل إلى ما دون الصفر

موجة برد قاسية والحرارة تنزل إلى ما دون الصفر

سطيف: ” الشروق نيوز ” في بيت شهيد الواجب العقيد مراد مناري ببلدية قصر الأبطال

سطيف: ” الشروق نيوز ” في بيت شهيد الواجب العقيد مراد مناري ببلدية قصر الأبطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد