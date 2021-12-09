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الجزائر

بن عبد الرحمان يتحادث مع نظيرته التونسية

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان يتحادث مع نظيرته التونسية
الأرشيف

أجرى الوزير الأول أمين بن عبد الرحمان، الخميس، محادثات مع نظيرته التونسية نجلاء بودن عقب وصوله إلى تونس في زيارة عمل.

وأوضح بين للوزارة الأولى، أن الوزير الأول أجرى  لدى وصوله إلى العاصمة تونس، محادثات مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة.

ووصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إلى تونس في زيارة عمل رفقة وفد وزاري هام.

 

الوزير الأول في زيارة عمل إلى تونس الخميس

وشرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، تدوم يوماً واحداً.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى “تأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية، ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات”.

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