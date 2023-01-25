بن عبد الرحمان يترأس اجتماع الحكومة حول 4 قطاعات

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء اجتماع الحكومة، حيث تمّ تناول مشاريع قوانين في قطاعات العدل، والفلاحة، والصناعة الصيدلانية، والإحصائيات.

وحسب البيان، فقد تطرق الاجتماع إلى تنظيم المدراس الجهوية لتكوين المحامين، وحصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان.

“ومن المتوقع صدور نتائج المرحلة الثانية من الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان في الجزائر، في غضون ثلاثة أشهر. وستكشف النتائج عن معلومات حول الحالة الديمغرافية للسكان المقيمين، وبنيتهم، وتركيبتهم”، يقول البيان.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: