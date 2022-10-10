بالفيديو.. بن عبد الرحمان يذكّر السلطات الفرنسية بمشاكل التأشيرة والهجرة

جانب من لقاءات الوزير الأول مع نظيرته الفرنسية

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان السلطات الفرنسية إلى إزالة ما وصفه بـ”الصعوبات” المتعلّقة بمنح التأشيرة للجزائريين.

جاء ذلك في خلال لقائه مع نظيرته إليزابيث بورن التي بدأت أمس الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هامّ يضمّ 16 وزير.

وقال بن عبد الرحمان في كلمته بالمناسبة:

إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها، لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة منح التأشيرات، أو أيضا مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس بتاتاً حقيقة جزائر اليوم.

وأضاف:

يتعيّن علينا إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقّل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص، طبقا لإعلان الجزائر، في ظلّ جو تطبعه الثقة والبراغماتية.

قبل أن يتابع قائلا: