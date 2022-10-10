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الرئيس تبون يستقبل الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن
الجزائر

بالفيديو.. بن عبد الرحمان يذكّر السلطات الفرنسية بمشاكل التأشيرة والهجرة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. بن عبد الرحمان يذكّر السلطات الفرنسية بمشاكل التأشيرة والهجرة
ح.م
جانب من لقاءات الوزير الأول مع نظيرته الفرنسية

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان السلطات الفرنسية إلى إزالة ما وصفه بـ”الصعوبات” المتعلّقة بمنح التأشيرة للجزائريين.

جاء ذلك في خلال لقائه مع نظيرته إليزابيث بورن التي بدأت أمس الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هامّ يضمّ 16 وزير.

وقال بن عبد الرحمان في كلمته بالمناسبة:

إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها، لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة منح التأشيرات، أو أيضا مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس بتاتاً حقيقة جزائر اليوم.

وأضاف:

يتعيّن علينا إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقّل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص، طبقا لإعلان الجزائر، في ظلّ جو تطبعه الثقة والبراغماتية.

قبل أن يتابع قائلا:

نؤكد لكم بهذا الشأن، عزمنا على العمل سويا حول هذه المسائل. ذلكم أن الجزائر، وبالرغم من الوضعية الصحية التي عرفها العالم، قد أبانت دائما عن إرادة حقيقية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول هذه المسألة.

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