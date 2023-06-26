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اقتصاد

بن عبد الرحمان يستقبل الأمين العام لمنظمة “أوابك”

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان يستقبل الأمين العام لمنظمة “أوابك”
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بقصر الحكومة، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

المحادثات شكلت فرصة للإشادة بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وهذه المنظمة، والتطرق إلى سبل تعزيز نشاطات المنظمة ودورها في مجال الطاقة ومواكبة التطورات ذات الصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد جرى اللقاء، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول بخضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

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