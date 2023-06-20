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الجزائر

بن عبد الرحمان يستقبل الوزير الإيطالي لـ”المشروعات وصُنع في إيطاليا” (فيديو)

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان يستقبل الوزير الإيطالي لـ”المشروعات وصُنع في إيطاليا” (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء، أورسو أدولفو الوزير الإيطالي لـ”المشروعات وصنع في إيطاليا”.

ويجري أدولفو زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار مشاركة بلاده كضيف شرفٍ للطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي.

وشكل اللقاء، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة لاستعراض التقدم المحرز في سبيل تعزيز الطابع الاستراتيجي الذي تتميز به العلاقات الجزائرية الإيطالية”.

وأشاد بن عبد الرحمان بالمناسبة “بالمشاركة الهامة والنوعية لإيطاليا في معرض الجزائر الدولي”. وقد جرى بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يضيف ذات البيان.

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