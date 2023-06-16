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بالفيديو.. بن عبد الرحمان يستقبل مفوضة الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. بن عبد الرحمان يستقبل مفوضة الاتحاد الإفريقي
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ميناتا ساماتي سيسوما.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول تقوم ميناتا ساماتي بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تدشين المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير.

وقد شكل هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة “فرصة للتعبير عن ارتياح الطرفين لتجسيد مشروع المتحف الإفريقي الكبير، بوصفه أحد المشاريع الرائدة لأجندة المنظمة القارية 2063″، مثلما أوضحه البيان.

كما أكد الطرفان “إرادتهما المشتركة لمواصلة التعاون والتنسيق لجعله منارة قارية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي المتنوع لإفريقيا، وعزمهما على العمل سويا على تعزيز القدرات الإفريقية لمواجهة التحديات المتصلة بمجالات الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية”، وفقا للمصدر ذاته.

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