بن عبد الرحمان يستقبل نائب وزير الخارجية الألماني

استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان استقبل بقصر الحكومة، نيلز آنين، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأضاف البيان أن المحادثات سمحت للطرفين باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.