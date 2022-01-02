بن عبد الرحمان يضع 5 أولويات لقطاع المالية في عام 2022

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، عن أولويات قطاع المالية خلال السنة الجديدة 2022.

وحسب تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة وجهها لعمال القطاع أكد بن عبد الرحمان إن أولويات العام الجديد تتمثل في: