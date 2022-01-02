بن عبد الرحمان يضع 5 أولويات لقطاع المالية في عام 2022
كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، عن أولويات قطاع المالية خلال السنة الجديدة 2022.
وحسب تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة وجهها لعمال القطاع أكد بن عبد الرحمان إن أولويات العام الجديد تتمثل في:
- إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، التي تم إستكمالها مؤخرا، مما يتماشى مع متطلبات التطور الإقتصادي والإجتماعي وكذا مع تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
- إستكمال إصلاح المنظومة الجبائية من خلال تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات وأدوات لتحفيز الإستثمار الإنتاجي ودعم المؤسسات الإقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني.
- ضرورة ضمان إستمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي إلى إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة.
- ضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال.
- تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامية.
تهنئة السيد الوزير الأول،وزير المالية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة #2022 pic.twitter.com/AOU3x08uTp
— وزارة المالية الجزائرية (@MFinance_dz) January 2, 2022