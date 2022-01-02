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اقتصاد

بن عبد الرحمان يضع 5 أولويات لقطاع المالية في عام 2022

س.م
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بن عبد الرحمان يضع 5 أولويات لقطاع المالية في عام 2022
أرشيف

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، عن أولويات قطاع المالية خلال السنة الجديدة 2022.

وحسب تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة وجهها لعمال القطاع أكد بن عبد الرحمان إن أولويات العام الجديد تتمثل في:

  • إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، التي تم إستكمالها مؤخرا، مما يتماشى مع متطلبات التطور الإقتصادي والإجتماعي وكذا مع تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
  •  إستكمال إصلاح المنظومة الجبائية من خلال تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات وأدوات لتحفيز الإستثمار الإنتاجي ودعم المؤسسات الإقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني.
  • ضرورة ضمان إستمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي إلى إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة.
  • ضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال.
  • تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامية.
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