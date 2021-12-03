بن عبد الرحمان يطلب مشاركة البنك الأوروبي في تنويع إقتصاد الجزائر

دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبرته في خدمة الجزائر من أجل مرافقتها في تنويع اقتصادها.

وحسب بيان لوزارة المالية فإن تصريحات بن عبد الرحمان قد جاءت خلال مباحثات أجراها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو.

واستغل بن عبد الرحمان فرصة هذا اللقاء ليدعو “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبراته في خدمة الجزائر من أجل مرافقتها في تحقيق هدف تنويع اقتصادها، من خلال النهوض بالقطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة “.

كما أوضح أن الجزائر قد أطلقت ورشات طموحة لاحداث اصلاحات هيكلية، لاسيما في ميدان الجباية والميزانية، والتي تعتبر أولى نتائجها مشجعة جدا، مؤكدا على جهود الحكومة الجزائرية لحشد أكبر قدر من الموارد الوطنية، خاصة من خلال الشمول الجبائي والمالي.

ومن جانبها، هنأت رئيسة البنك الجزائر على انضمامها إلى هذه المؤسسة لتصبح بذلك العضو الثالث والسبعين للبنك.

وفيما يتعلق بالشراكة مع الجزائر في المستقبل، أبدت رونو باسو “الإرادة الكاملة” لمؤسستها “لدعم الجزائر في جهودها التنموية، ولا سيما في المجالات التي يتمتع فيها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الخبرة والميزة المقارنة، على غرار تطوير القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز التحول الأخضر والطاقات المتجددة وكذا تطوير الشمول المالي”.