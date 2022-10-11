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الجزائر

بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز
ح.م
وزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على الأوروبيين الشراكة في قطاع المحروقات لرفع انتاج الجزائر من الغاز وضمان الأمن الطاقوي للطرفين.

وجاء هذا في كلمة لبن عبد الرحمان خلال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول: الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة.

وفي كلمته دعا الوزير الأول كل الــشركــات والـمتعاملين الأوروبيــين فــي قــطاع الــمحروقــات، إلى العمل مع الجزائر من أجل رفع قــدراتها الانتاجية في مجال الـمحروقات لاسيما الغاز،  وهذا بهدف تــحقــيــق الــمصالــح الــمشتركــة.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث أن  إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيًا، لاسيما في جنوب غرب وشمال البلاد وفي الـمنطقة البحرية. الأمر الذي يجعل وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا. يقول الوزير الأول.

ونوه بن عبد الرحمان إلى أن الجزائر تعمل جاهدة في مجــال الغاز عــلى تعزيز تعاونهــا مع شركــائهــا الاقــتــصاديــين، ولاسيــما عن طريق استــغلالــهــا الأمثل لبنــيــتــهــا الــتــحتــيــة من الــغاز، من خلال إعــادة تفعيل مشروع أنبوب الـغاز  TSGPالــعــابر للصحراء، الــذي يربط نـيـجيريــا بأوروبا، مرورا بالــنــيــجــر والجــزائر، والذي يعـتبر اِختــيــارا استــراتــيــجــيــا يــضمن أمن الجزائر وأمن أوروبا الــطاقــوي. يؤكد المتحدث ذاته.

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