بن عبد الرحمان يعرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء

يعرض الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.

وأوضح مكتب مجلس الأمة، الأحد، في بيان له أنه تم عقد اجتماع، موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أنه، تقرر استئناف الجلسات العلنية الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على الساعة 09 سا 30 لتقديم المخطط من قبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وستليها مباشرة، طيلة اليوم، تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مخطط عمل الحكومة، لتتواصل الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 22 سبتمبر وتكون متبوعة بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.

ومن المقرر أن تختتم الأشغال عشية الأربعاء بردود الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس، يليها إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس، حسب ما تتضمنه الرزنامة.