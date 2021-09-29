بن عبد الرحمان يعطي إشارة انطلاق إنتاج لقاح كورونا الجزائري

أعطى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، بقسنطينة إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح كورونافاك الجزائري بالمصنع المخصص له على مستوى مجمع صيدال”.

وقال الوزير الأول، خلال معاينته وحدة إنتاج لقاح كورونافاك بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، “نبارك للجزائر هذا الانجاز الكبير الذي تطلب تضحيات كبرى من كل الكوادر الوطنية التي يحويها المجمع بدعم كبير من الدولة وتسخيرها لكافة الامكانيات المطلوبة”.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، الثلاثاء 28 سبتمبر “الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يشرع غداً الأربعاء رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة.”

وجاء في ذات البيان “حيث يشرف على الانطلاق الرسمي لأول مصنع مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر على مستوى مجمع صيدال.”