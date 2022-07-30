بن عبد الرحمان يفتتح الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية

افتتح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية، “من ثورة التحرير إلى مسيرة البناء والتعمير”، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأكد بن عبد الرحمان، السبت، في كلمة له خلال الملتقى الدولي، أن الجزائر تواصل العمل نحو تعزيز المكتسبات التي تحققت للمرأة وفق منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها للانخراط في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع قائلا “كانت المرأة الجزائرية درعا صلبا وحصنا منيعا للذود عن حمى الوطني ويحتفظ التاريخ بمشاهدة ناصعة رسمتها المجاهدات الثائرات”.

وأضاف “إن الدور الكبير الذي لعبته الـمرأة في معركة التحرير لم ينقطع، بل تواصل فيما بعد، في معركة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى؛ ألا وهي معركة البناء والتشييد، لاسيما في ظل الدمار الذي خلفه الـمستعمر على جميع الأصعدة، حيث كان لها دور كبير وبنفس العزيمة والإرادة في إعادة بناء أسس الدولة وقواعدها”.

وقال الوزير الأول “إن الحكومة تؤكد عزمها على الـمضي قدما نحو تعزيز الـمكتسبات التي تحققت للمرأة، والعمل على تنسيق الجهود على كل الـمستويات، وفق منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها وإبداعاتها فـي الانخراط فـي مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.