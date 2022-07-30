-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر تصل 44 درجة تحت الظل بهذه الولايات
الجزائر

بن عبد الرحمان يفتتح الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 25
  • 0
بن عبد الرحمان يفتتح الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية
ح.م
الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان

افتتح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، الـملتقى الدولي حول نضال الـمرأة الجزائرية،  “من ثورة التحرير إلى مسيرة البناء والتعمير”، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأكد بن عبد الرحمان، السبت، في كلمة له خلال الملتقى الدولي، أن الجزائر تواصل العمل نحو تعزيز المكتسبات التي تحققت للمرأة وفق منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها للانخراط في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وتابع قائلا “كانت المرأة الجزائرية درعا صلبا وحصنا منيعا للذود عن حمى الوطني ويحتفظ التاريخ بمشاهدة ناصعة رسمتها المجاهدات الثائرات”.

وأضاف “إن الدور الكبير الذي لعبته الـمرأة في معركة التحرير لم ينقطع، بل تواصل فيما بعد، في معركة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى؛ ألا وهي معركة البناء والتشييد، لاسيما في ظل الدمار الذي خلفه الـمستعمر على جميع الأصعدة، حيث كان لها دور كبير وبنفس العزيمة والإرادة في إعادة بناء أسس الدولة وقواعدها”.

وقال الوزير الأول “إن الحكومة تؤكد عزمها على الـمضي قدما نحو تعزيز الـمكتسبات التي  تحققت  للمرأة،  والعمل  على  تنسيق الجهود  على  كل الـمستويات، وفق منهجية تشاركية لتعزيز  قدراتها  وإبداعاتها  فـي  الانخراط  فـي مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.

مقالات ذات صلة
الجزائر تطارد الإرهاب الصهيوني في زمن التطبيع

الجزائر تطارد الإرهاب الصهيوني في زمن التطبيع

إحباط محاولات حرقة لـ 370 شخصا خلال أسبوع واحد

إحباط محاولات حرقة لـ 370 شخصا خلال أسبوع واحد

عائلات “تدّخر” خضر وفواكه الصيف لفصل الشتاء

عائلات “تدّخر” خضر وفواكه الصيف لفصل الشتاء

الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بحلول العام الهجري الجديد

الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بحلول العام الهجري الجديد

كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للتشريفات

تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للتشريفات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد