بن عبد الرحمان يلتقي رئيس وزراء لبنان بالرياض

التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الجمعة، بنظيره اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مشاركة الطرفين في القمة العربية الصينية بالرياض.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجارية أشغالها بالرياض، أجرى الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان محادثات ثنائية مع رئيس الحكومة للجمهورية اللبنانية، السيد نجيب ميقاتي”.

وبداية، هنأ رئيس الحكومة اللبناني الجزائر لنجاحها في استضافة القمة العربية معربا عن شكره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سبيل التوصل إلى النتائج الهامة التي تمخضت عنها والتي تخدم حقيقة العمل العربي المشترك والقضايا الهامة للأمة العربية. يضيف البيان.

وأكد المصدر ذاته أن هذا اللقاء قد شكل فرصة للطرفين للتعبير عن اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، والتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون في شتى المجالات، لاسيما من خلال تنشيط الآليات الثنائية وتكثيف الاتصالات بين الجانبين.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، و وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.