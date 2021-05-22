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الجزائر
أكد على ضرورة المشاركة بكثافة

بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية

فاتح.ح
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بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية
أرشيف

دعا رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، السبت، بمدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان، الشعب الجزائري إلى المشاركة بكثافة في التشريعيات المقبلة “لبناء مؤسسات قوية ومواجهة كل التحديات”.

وحث بن عبد السلام، في تصريح للصحافة بوسط مدينة مغنية على هامش لقاء جواري محلي، الجزائريين عموما وسكان المناطق الحدودية على “التجند لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالبلاد”.

وقال في هذا الخصوص: “يجب أن نتصرف كمواطنين مسؤولين وبوعي لمواجهة أعداء البلاد الذين يستهدفون إضعاف الدولة الجزائرية ومؤسساتها وفق أهداف وأجندات أجنبية”، لافتا إلى أن حزبه يناضل “من أجل جزائر جديدة وهي أحد مطالب الحراك الأصيل التي تهدف إلى بناء مجتمع منسجم ومؤسسات قوية لخدمة مصالح الشعب الجزائري”.

ولتحقيق ذلك، طلب رئيس جبهة الجزائر الجديدة من الجزائريين المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، “الذي يسمح بانتخاب برلمان جديد منبثق عن الإرادة الشعبية والكفاءات التي تكون في خدمة البلاد”.

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