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الجزائر

بن عروس: كنت أتخفى بالجلابة والخمار خلال التسعينيات خوفا من الاغتيال (فيديو)

نادية شريف
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بن عروس: كنت أتخفى بالجلابة والخمار خلال التسعينيات خوفا من الاغتيال (فيديو)

روت الإعلامية والوزيرة السابقة، زهية بن عروس، كيف كانت تتخفى خلال أزمة التسعينيات، خوفا من الاغتيال الذي طال آنذاك عديد الوجوه البارزة.

وقالت بن عروس خلال حلولها ضيفة في برنامج “المفيد” مع الإعلامي قادة بن عمار الذي يبث عبر قناة الشروق نيوز إنها كانت تضع النظارات وتضطر للبس الخمار و”الجلابة” كي لا يتم التعرف عليها.

وأضافت: “في ذاك الوقت لم نكن نملك السيارات.. كنا نذهب في النقل الوظيفي وكنت مضطرة للتخفي حتى لا أتسبب بالأذية للآخرين”.

وتعتبر الإعلامية الجزائرية، زهية بن عروس، من الوجوه الإعلامية النسوية القليلة جدا اللائي كن يقدمن نشرات الأخبار الرئيسية في عصر الأحادية الحزبية.

وكانت تطل على الجزائريين مساء كل يوم في فترة التسعينيات والملقبة بسنوات “الجمر” أو “العشرية السوداء” هذه الفترة التي أرغم فيها الكثيرون على التخفي خوفًا من تهديدات المتطرفين.

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التعليقات
2
  • صلوا على النبي

    كما كان الخمار والجلابة سببا في نجاتك من مخالب الارهاب .اعلمي انه سيكون باذن الله سببا لنجاتك يوم القيامة

    1
  • عادل

    والسؤال المطروح كيف ستتخفى من الواحد الديان يوم الحساب و قد فرض عليها الحجاب...

    1

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