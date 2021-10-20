بن عروس يجلب نظر الجزائريين بهاتريك أمام وارتفورد

ألهب الجزائري أيمن بن عروس مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إشادة كبيرة بفضل “الهاتريك” الذي وقعه في مباراة ناديه بريستول أمام وارتفورد.

ونال اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 سنة، الكثير من الثناء في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تألقه في المباراة الأخير ة لرديف بريستول، إلى حد وصفه بمحرز الجديد.

ويلعب بن عروس موسمه الأول مع رديف بريستول، بعد تألقه، من قبل مع مختلف فرق الفئات العمرية، وينشط على الجهة اليمنى من الهجوم، وتشبه طريقة لعبه طريقة رياض محرز ما جعل الجماهير الجزائرية تطلق عليه لقب “محرز الجديد”.

و شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تسجيل بن عروس لهاتريك، في المباراة التي إنتهت بـ4-2 ، إشادة كبيرة باللاعب من قبل جماهير بريستول، حيث طالبت بضرورة ترقيته.