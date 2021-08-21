بن علي وبورحلي وبن زرقة في تربّص لِنيل شهادة التدريب

يُجري 30 لاعبا دوليا سابقا تربّصا تكوينيا، من أجل نيل شهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويُشرف على التربّص الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بِالمركز الجهوي العسكري لِولاية البليدة.

وينطلق هذا التربّص الثلاثاء المقبل، وتُختتم فعّالياته في الـ 31 من أوت الحالي.

ويُشارك في التربّص لاعبون دوليون سابقون مثل تاج بن صاولة وكمال عجاس ومحي الدين مفتاح وأسعد بورحلي وعامر بن علي والدراجي بن جاب الله ومحفوظ بوقادوم والهواري بلخطوات وطارق حاج عدلان ورضوان بن زرقة، وغيرهم.

للإشارة، فإن التربّص المذكور هو الثاني من نوعه التي تُنظمّه “الفاف، بعد الأوّل الذي شارك فيه أيضا 30 لاعبا دوليا آخر.