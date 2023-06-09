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رياضة
مدرب الوداد المغربي يحدد دور الدولي الجزائري

بن عيادة احتياطيا في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

ع. ع
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بن عيادة احتياطيا في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

حسم البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الوداد البيضاوي المغربي، موقف الدولي الجزائري الحسين بن عيادة، لاعب الفريق، من مواجهة الأهلي المصري، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر صحفية إن المدرب استقر على إجلاس بن عيادة على دكة البدلاء، رغم الحماس الشديد الذي أظهره اللاعب في التدريبات الأخيرة، أملا في الظهور بهذه المواجهة المهمة. وعمل اللاعب الجزائري بقوة خلال فترة غيابه التي ناهزت ثلاثة أسابيع، لتحسين لياقته البدنية، واستكمال مراحل العلاج من إصابته على مستوى الساق، على أمل خوض النهائي القاري. وأكدت المصادر أن فاندنبروك يضع بن عيادة كخيار ثالث بعد أمين فرحان وأيمن أبو الفتح، مضيفة أن المدرب لن يغامر باللاعب الجزائري رغم تعافيه من الإصابة مؤخرا. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي بالقاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي 2/1.

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