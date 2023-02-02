بن عيادة جاهز للمشاركة في مونديال الأندية

أظهر الدولي الجزائري حسين بن عيادة، جاهزيته للمشاركة مع ناديه الوداد البيضاوي، في مونديال الأندية، المقام بالمغرب.

وخاض بن عيادة الحصة التدريبية الأخيرة لناديه، بشكل عادي، عقب تعافيه كليا من الإصابة التي أبعدته عن آخر ست مباريات ببطولة الدوري المغربي الممتاز.

وسيكون بإمكان بن عيادة المشاركة هذا السبت أمام الهلال السعودي، في افتتاح مشوار النادي المغربي ببطولة كأس العالم للأندية.

وحسب تصريحات سابقة لمدرب الوداد، فإن بن عيادة، بنسبة كبيرة سيكون على دكة البدلاء، بما أنه سيتم الاعتماد على نفس العناصر المشكلة لخط الدفاع، المتألقة في المباريات الأخيرة.